Индия и Китай развели войска после столкновений на линии контроля в Ладакхе

12:41 | 17.06.2020

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает телеканал NDTV со ссылкой на заявление индийской армии. Власти Индии утверждают, что потери есть и со стороны КНР, но число жертв неизвестно.



Как напоминает РИА «Новости», между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

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