В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

12:35 | 17.06.2020

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в правительство РФ предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые сами воспитывают детей, передает rg.ru.



«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения.



Как пояснила председатель НРК Ирина Волынец, несмотря на объявленные государством меры поддержки семей с детьми, родители-одиночки остаются незащищенной социальной категорией.

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