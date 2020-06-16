В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль над туристами

12:28 | 17.06.2020

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Кондратьев в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, в регионе уже работает подавляющее большинство предприятий как санаторно-курортной отрасли, так и других сфер.



Кондратьев также отметил, что у всех приезжающих в Краснодарский край будут измерять температуру и брать тесты на коронавирус. «Дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное, мы должны будем точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость», — рассказал губернатор, передает РБК.



Напомним, в регионе уже разрешили возобновить работу гостиниц до 50 номеров. А с 1 июля в Краснодарском крае для отдыхающих откроется большая часть отелей на побережье.

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