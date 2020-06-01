Жуткое ДТП на трассе М5 у Юрюзани в Челябинской области. Двое погибших, семь раненых

Фото: Скрин видео: 1obl.ru

Фото: echochel.ru

Жуткое ДТП произошло сегодня, 16 июня, на 1648 километре трассы М-5 в районе Юрюзани в Челябинской области. Многотонный самосвал, у которого по всей видимости, отказали тормоза на полном ходу протаранил четыре легковых автомобиля, которые двигались на небольшой скорости по ремонтируемому участку трассы.Первой под удар грузовика попала «Лада Гранта», а затем по цепочке «Ауди», «Рено» и «четырнадцатая».Подробности «мясорубки» сообщили в областном управлении ГИБДД. Так, по данным автоинспекции, авария случилась из-за отказа тормозной системы у грузовика. В результате ДТП пострадали 9 человек.«Он совершил столкновение с движущимися попутно 5 автомобилями «Лада Гранта», ВАЗ-2114, «Ауди Q7», «Рено Сандеро» и грузовым автомобилем «Сино». В результате ДТП, по предварительным данным 2 человека погибли и 7 получили ранения. В настоящие время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали телеканалу ОТВ в УГИБДД по Челябинской области.