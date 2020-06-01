Трое индийских военнослужащих погибли при столкновении с китайскими военными на границе

14:52 | 16.06.2020

Трое служащих армии Индии погибли при столкновении с китайскими военными на границе в районе долины Галван, передает РИА «Новости». Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».



По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые. Высокопоставленные военные обеих сторон проводят встречи на месте конфликта, чтобы стабилизировать обстановку.



Отметим, что стычки в этом районе происходили между китайской и индийской стороной неоднократно.

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