На Украине госпитализировали заболевшую коронавирусом жену Владимира Зеленского

12:51 | 16.06.2020

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил офис президента Украины. Ранее у нее выявили коронавирус.



Отмечается, что в настоящее время состояние ее здоровья стабильное. Врачи диагностировали у нее внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.



Как отмечает MK.ru, при этом тесты на коронавирус у детей и самого Зеленского показали отрицательный результат.

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