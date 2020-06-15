Церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли на апрель

12:44 | 16.06.2020

Церемония вручения кинопремии «Оскар» перенесена с 28 февраля 2021 года на 25 апреля. Киноакадемия США пояснила, что перенос обусловлен глобальной пандемией коронавируса COVID-19.



«Срок рассмотрения заявки на получение премии «Оскар» был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии.



Кроме того, в конце апреля киноакадемия объявила, что допустит к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

© «Вечерние ведомости»