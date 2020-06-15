В Грузии арестован гражданин РФ, подозреваемый в подготовке убийства журналиста

12:22 | 16.06.2020

Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил о задержании спецслужбами Грузии гражданина России Васамбека Бокова.



Гварамия уверен, что задержанный планировал убить журналиста Георгия Габунию, который год назад в эфире телеканала «Рустави 2» обругал матом Путина. Власти России и Грузии осудили высказывания Габунии, его отстранили от работы, а позднее уволили.



Сам телеведущий считает, что заказчиком мог быть глава Чечни Кадыров, передает «Эхо Москвы».

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