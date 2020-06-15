Федеральные власти США впервые с 2003 года исполнят смертные приговоры

12:10 | 16.06.2020

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года. Четверо осужденных будут казнены в июле и августе. С 13 июля по 28 августа будут казнены четверо из пяти преступников, осужденных за убийства и изнасилования малолетних, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на американский минюст.



Как напоминает gazeta.ru, федеральные власти в последний раз привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Два последних десятилетия такая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.

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