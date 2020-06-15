Правительство РФ оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

11:49 | 16.06.2020

Министр энергетики Новак предложил вице-премьеру Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования, передает РБК.



Также в качестве антикризисной меры 30% выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, автомобилистам останется заплатить лишь 10 процентов стоимости перевода.



Как напоминает РИА «Новости», в ноябре стало известно, что правительство в ближайшие пять лет направит в развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей, за это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций.

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