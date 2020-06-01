В Госдуму внесен законопроект о разблокировке мессенджера Telegram

16:49 | 15.06.2020

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Ионин, Тумусов и Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.



В пояснительной записке они указали на необходимость запрета блокировки информационных ресурсов, например, Telegram, которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют об этом, а также «являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», передает РБК.



Как напоминает lenta.ru, Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок».

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