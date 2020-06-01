Американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья Великобритании

16:18 | 15.06.2020

Американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.



Крушение произошло во время тренировочного полета у мыса Фламборо-Хед в графстве Йоркшир. Причины катастрофы и судьба единственного пилота пока неизвестны. На поиски пилота направлен вертолет береговой охраны.

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