МИД РФ объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

16:11 | 15.06.2020

Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. Об этом сообщили в МИД России.



Посол Чехии Витезслав Пивонька сообщил, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг памятника маршалу Коневу.



Как напоминает «Эхо Москвы», недавно Прага выслала двух российских дипломатов, обвинив в причастности к перевозке в страну яда рицин.

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