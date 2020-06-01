Россия и мир
16:11 | 15.06.2020
МИД РФ объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата
Посол Чехии Витезслав Пивонька сообщил, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг памятника маршалу Коневу.
Как напоминает «Эхо Москвы», недавно Прага выслала двух российских дипломатов, обвинив в причастности к перевозке в страну яда рицин.
© «Вечерние ведомости»
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