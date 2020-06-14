В Волгограде ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

13:27 | 15.06.2020

ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего, по их данным, массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.



Как передаёт РИА Новости, у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, планируется принятие процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка к убийству двух и более лиц) УК Рф.

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