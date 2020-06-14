Россия и мир
12:54 | 15.06.2020
Названы российские регионы, лидирующие по уровню благосостояния семей
Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один-два ребенка. Эксперты суммировали две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ) и вычли региональные прожиточные минимумы.
Отмечается, что лидирующие позиции по такому показателю в 2019 году заняли нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры.
По итогам прошлого года в ЯНАО остаток был на уровне 88,5 тыс. рублей. На втором месте оказалась Сахалинская область. Там максимально возможный денежный остаток достиг 72,7 тыс. рублей. Тройку замкнула Москва с суммой в 65,8 тыс. рублей. При этом в Санкт-Петербурге, который занял четвертое место в рейтинге, остаток составил 57,3 тыс. рублей.
В самом конце списка оказались регионы, где в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей. В числе этих субъектов РФ Карачаево-Черкесская Республика, Псковская и Ивановская области, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария.
© «Вечерние ведомости»
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