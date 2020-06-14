Военные Турции начали операцию против курдов на севере Ирака

12:46 | 15.06.2020

ВВС Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в рамках спецоперации «Коготь орла». Об этом 15 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.



Позже военное ведомство пояснило, что военная операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим турецкие вооруженные силы атакуют террористические ячейки (Турция считает РПК террористической организацией) в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне и Хакурке, а также в горах Кандиль, передает РБК.

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