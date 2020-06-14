У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение

12:26 | 15.06.2020

У переболевших COVID-19 россиян обнаружили общее осложнение — сохраняющийся и после выздоровления озноб, рассказала кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова, передает iz.ru.



По ее словам, такое осложнение пациенты часто принимают за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства. «Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — объяснила Павлова.



По ее словам, сейчас невозможно сказать, является ли этот симптом временным или постоянным, так как врачи еще очень мало знают о коронавирусе. Соответственно, не существует и официальных клинических рекомендаций для устранения озноба.

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