Посла Чехии вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом

12:19 | 15.06.2020

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник. Он добавил, что посол был вызван в связи с дипломатическим скандалом. Иных подробностей пока не приводится, передает РИА «Новости».



Как напоминает «Эхо Москвы», недавно Чехия выслала из страны двух российских дипломатов. Их обвинили в причастности к истории с перевозкой в страну яда рицин.

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