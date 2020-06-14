Российские банки могут сделать выпуск карт платным

12:12 | 15.06.2020

Выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платежных приложений и доступ к кол-центрам банков могут стать платными. Это произойдет, если сохранятся ограничения комиссий за эквайринг, сообщили в Ассоциации банков России.



«Снижение эквайринговых комиссий приведёт к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платёжных приложений, доступ к колл-центру», — говорится в письме АБР правительству, которое приводит газета «Известия».



По оценке АБК, ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг приведут к потерям банками около 10—15 млрд рублей.

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