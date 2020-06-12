Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:26 | 13.06.2020

Фото: mk.ru

За последние сутки в Москве выявлено 1 493 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 204 428 случаев коронавируса.



- 41,0% — от 18 до 45 лет

- 36,4% — от 46 до 65 лет

- 9,8% — от 66 до 79 лет

- 4,6% — старше 80 лет

- 8,2% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»