В Астрахани под плакатом о голосовании за поправки в Конституцию повесили чучело президента

Накануне, 12 июня, в Астрахани неизвестные повесили куклу под билбордом о госоловании за поправки в Конституцию РФ. На «груди» куклы висела табличка с именем президента СССР «М.С. Горбачев». Напомним, Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом Советского Союза.По информации местных СМИ, чучело повесили под билбордом на перекрестке улиц Коммунистическая и Красная набережная. Манекен сделали похожим на господина Горбачева - даже пририсовали родимое пятно на лбу. Ростовая кукла провисела недолго - сотрудники полиции сняли ее. Информации об инициаторах акции пока нет.Кроме этого, недалеко от билборда к опорам моста организаторы акции прикрепили плакат «Он виновен по ст. 64 УК СССР. Измена Родине. Наказывается смертной казнью. Требуем народного суда».Фото: социальные сети, arbuztoday.ru, astralist.info