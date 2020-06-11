Путин уволил замглавы СКР Лазутова и замглавы Минюста Новака и назначил нового замглавы ФСИН

14:26 | 12.06.2020

Фото: 24smi.org

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака и заместителя председателя СКР генерал-лейтенанта Илью Лазутова. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Кроме того, Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Владимировича Хабарова.



Напомним, что Денис Новак был заместителем министра юстиции РФ с 9 августа 2017 года. А генерал-лейтенант Илья Лазутов был назначен заместителем председателя СКР в 2015 году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»