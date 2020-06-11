Россиян с Днем России поздравили королева Великобритании и госсекретарь США

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С Днем России россиян поздравила королева Великобритании Елизавета II. Ее поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале британского посольства в Москве.— Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время, — поздравляет Елизавета II.Также с праздником россиян поздравил и госсекретарь США Майкл Помпео от лица властей США.— От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России. В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, в которой признаны демократические устремления и суверенитет народа России, его многовековая история, культура и традиции, а также его неотъемлемое право на достойную жизнь. Она также гарантирует их права и равную защиту в соответствии с принципами верховенства закона и их готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами, — подчеркивает Помпео.Кроме того, в своем заявлении госсекретарь США отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Он также призвал не забывать о том, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом.