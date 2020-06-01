Ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше рискуют заразиться коронавирусом

16:55 | 11.06.2020

Люди с первой группой крови меньше рискуют заразиться коронавирусом, выяснили американские исследователи. Это связано с особенностями генома, которые еще предстоит изучить, передает gazeta.ru.



Специалисты занимающейся генетическим тестированием фирмы 23andMe исследовали данные почти 750 тысяч пациентов, из которых 10 тысяч заразились коронавирусом. Оказалось, что обладатели первой группы крови были примерно на 18 процентов менее подвержены инфицированию.



«Эти данные верны, если учесть возраст, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие заболевания», - отметили в компании, добавив, что «оказалось, что различия в восприимчивости среди других групп крови незначительны».

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