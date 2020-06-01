Росгвардия уволила сотрудника, который угрожал подбросить москвичу наркотики

16:51 | 11.06.2020

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Грибакин.



Напомним, 11 июня в интернете появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает мужчине, который громко слушал музыку дома, подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело.





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