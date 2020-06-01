Мэр Сиэтла Дженни Дюркан предложила Дональду Трампу «вернуться в бункер»

16:46 | 11.06.2020

Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу «вернуться в бункер» после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.



Ранее Трамп высказал точку зрения, что протестующие в США «насмехаются» над мэрией Сиэтла и правительством штата Вашингтон, где тот расположен. Глава Белого дома призвал местные власти вернуть город под свой контроль и остановить «ужасных анархистов».

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