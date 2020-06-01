Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

15:07 | 11.06.2020

Фото: tass.ru

За последние сутки в Москве выявлено 1 436 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 201 221 случай коронавируса.



- 41,0% — от 18 до 45 лет

- 31,7% — от 46 до 65 лет

- 11,9% — от 66 до 79 лет

- 4,9% — старше 80 лет

- 10,5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»