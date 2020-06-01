В этом году российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

13:13 | 11.06.2020

Премьер-министр Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить ради безопасности школьников и педагогов на фоне распространения коронавирусной инфекции.



Выпускники, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ будут сдавать те, кто решил получить высшее образование.



Основная стадия ЕГЭ в 2020 году начнется 3 июля — первыми состоятся экзамены по литературе и географии.

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