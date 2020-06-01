В отношении мэра Норильска возбуждено уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

13:03 | 11.06.2020

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после аварии на ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба ведомства, Ринат Ахметчин подозревается в халатности.



«В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял», — сообщила представитель Следственного комитета России Петренко.



Как напоминает РИА "Новости", в конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

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