Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в страны Балтии, Данию и Норвегию

12:59 | 11.06.2020

Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания YLE, ссылаясь на источник в правительстве.



Отмечается, что снятие ограничений не коснется России и Швеции, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в Финляндии. Со Швецией будут лишь некоторые послабления - для владельцев недвижимости и пар, разделённых пандемией.

© «Вечерние ведомости»