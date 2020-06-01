Сбербанк договорился о покупке картографического сервиса 2ГИС

12:21 | 11.06.2020

Картографический сервис 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка, сообщили в пресс-службе банка.



Сбербанк выкупит контрольную долю в городском справочнике, оцененном в рамках сделки в 14,3 млрд рублей. Банк выкупит доли фондов Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского, передает forbes.ru.



Отметим, что в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes 2ГИС занимает шестое место с оценкой 320 миллионов долларов.

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