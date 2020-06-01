Представители Республиканской партии США предложили признать Россию спонсором терроризма

12:07 | 11.06.2020

Исследовательский комитет Республиканской партии США представил доклад, в котором предложил признать Россию «страной — спонсором терроризма», передает РИА «Новости».



Доклад комитета, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов, содержит 120 страниц. В нём также предложены санкции против Ирана и КНР, которые, наряду с Россией, названы «самыми агрессивными противниками Америки в мире».



Республиканцы также призывают к разработке прямой стратегии общения с российским народом, устремления которого «к демократии и правам человека» требуют поддержки, сообщает iz.ru.

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