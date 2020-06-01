Американские военнослужащие попытались заблокировать российский патруль в Сирии

11:59 | 11.06.2020

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке.



По данным СМИ, бронемашина M1235 MRAP предприняла попытку преградить дорогу российским военным. Однако, по словам очевидцев, из-под ее капота неожиданно повалил пар, и она остановилась. До этого произошел хлопок, что может сигнализировать о прорыве трубки системы охлаждения двигателя.



Попытку перекрыть путь засняли на видео, кадры опубликовали ряд Telegram-каналов.

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