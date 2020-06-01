В Москве выявлено самое низкое число новых случаев коронавируса с 12 апреля

14:55 | 10.06.2020

Фото: twitter.com

За последние сутки в Москве выявлено 1 195 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 12 апреля. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 199 785 случаев коронавируса.



- 40,6% — от 18 до 45 лет

- 32,8% — от 46 до 65 лет

- 11,4% — от 66 до 79 лет

- 6,6% — старше 80 лет

- 8,6% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»