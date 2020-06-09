Глава Ростуризма рассчитывает на полноценный старт турсезона с 1 июля

10:51 | 10.06.2020

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что полноценный курортный сезон можно будет возобновить в России с 1 июля, передает iz.ru. «Очень рассчитываем, что, начиная с 1 июля, россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», - сказала она.



Догузова заявила, что чуть меньше, чем в половине регионов страны уже начали открываться гостиницы, а также санаторно-курортные комплексы.

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