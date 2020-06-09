Прокуратура Нидерландов не нашла подтверждения причастности Украины к крушению лайнера MH17

10:13 | 10.06.2020

Совместная следственная группа (JIT) объявила, что не нашла подтверждения версии, согласно которой самолет MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетно-зенитным комплексом «Бук» украинской стороной, сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.



Как сообщает «РИА Новости», следователи изучили телекоммуникационную информацию и определили зону, из которой по пассажирскому лайнеру могла быть выпущена ракета. В итоге эксперты пришли к выводу, что снаряд был выпущен из района поселка Первомайский, который не находился под контролем вооруженных сил Украины.



Отметим, что дело рассматривается в отсутствие подсудимых: россиян Игоря Стрелкова (Гиркина), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.



Пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Все 298 человек на борту погибли. Международная следственная группа считает, что огонь был открыт из ЗРК «Бук», прибывшего из России.

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