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16:28 | 9.06.2020

Лукашенко заявил о «побоищах на площадях» во время президентских выборов

Президент Белоруссии Лукашенко предупредил, что во время выборов главы государства некие «группы боевиков» могут решить организовать «побоище на площади». При этом он заверил, что примет все меры для сохранения мира и стабильности в государстве. «Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется», — добавил он.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, отмечает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»

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