Бывший хоккеист сборной России Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне «Авангард»

16:20 | 9.06.2020

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге. Не уточняется, если ли у правоохранителей вопросы лично к Сушинскому по данному делу.



По сведениям «Фонтанки.ру», следственные мероприятия проходят по трем десяткам адресов по делу об обналичивании средств. Издание пишет, что обыски начались в том числе у бывшего хоккеиста СКА, омского «Авангарда» и сборной России Максима Сушинского - основателя компании «Авангард», которой принадлежит автосалон.

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