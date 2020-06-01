Американские медики обнаружили признаки начала эпидемии коронавируса в Китае летом 2019 года

16:08 | 9.06.2020

Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США предположили, что коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае уже в августе 2019 года. Об этом сообщает телеканал CNN.



Отмечается, что специалисты, изучая снимки, обнаружили резкое увеличение трафика на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года и пиком в декабре. Эксперты согласны с тем, что нашли лишь косвенное доказательство о неких странных процессах в городе. Однако они подтверждают гипотезу других ученых о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.



Эксперты также изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu. Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось позже, характерны для коронавирусной инфекции.

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