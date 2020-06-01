15:51 | 9.06.2020

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, заявил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя указ мэра Москвы Собянина об отмене режима самоизоляции и системы пропусков.



На вопрос журналиста, считает ли Кремль объявленные Собяниным шаги «слишком стремительными», Песков ответил: «Почему слишком стремительно? Это же не полная отмена, какие-то ограничения остаются».



«Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься в течение одной-двух недель. Собянин весьма аргументированно это объяснил в своём выступлении», - добавил Песков.

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