В Москве после отмены режима самоизоляции останется масочный режим

12:22 | 9.06.2020

Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Собянина.



Несмотря на то что вероятность заражения коронавирусом снизилась, она все еще есть, отметил Собянин. Поэтому, по его словам, жители по-прежнему должны «соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим, а открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», передает РБК.



Ранее мэр сообщил, что Москва переходит к новому этапу смягчения ограничений. В частности, для горожан отменяется режим самоизоляции и цифровые пропуска. С 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

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