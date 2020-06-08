Дело в отношении актера Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

12:14 | 9.06.2020

Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Эта статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.



Напомним, накануне, в 21:30 вечера, актер на внедорожнике Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в столице и столкнулся с автомобилем службы доставки. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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