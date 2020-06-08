Путин подписал закон об удвоении пособия на первого ребенка

12:03 | 9.06.2020

Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое - до 6752 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло полторы тысячи рублей, на второго - три тысячи рублей. В случае ухода одновременно за двумя и более детьми в возрасте до полутора лет пособия суммируются.



Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей.

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