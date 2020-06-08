Власти РФ смягчили порядок въезда и выезда из страны

11:52 | 9.06.2020

Премьер-министр Мишустин заявил, что россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщает РИА «Новости».



Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений, а потому решено изменить введённые ранее ограничения. Кроме того, премьер-министр отметил, что иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, передает russian.rt.com.



Ранее Мишустин также заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

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