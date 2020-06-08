В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха на российских курортах на 20-30 процентов

11:40 | 9.06.2020

Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с «Известиями». По его мнению, это будет связано в большей степени не с «желанием отбить упущенную прибыль», а с увеличившимся спросом на отечественные курорты из-за ограничений на внешний туризм, действующих в условиях коронавирусной инфекции.



«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил Курносов.

© «Вечерние ведомости»