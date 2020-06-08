Глава ВОЗ заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

11:32 | 9.06.2020

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. Об этом сообщает Reuters.



Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Европе, в мире она ухудшается, пандемия охватывает все больше людей в разных странах, заявил Гебрейесус. По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки, передает РБК.



Больше всего новых заболевших в Америке и Южной Азии. Также в ВОЗ фиксируют новые случаи заболевания COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии. И все из-за того, что страны снимают ограничения. Самоуспокоенность, по словам главы ВОЗ, - это сейчас главная угроза.

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