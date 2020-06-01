Премьер-министр Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

13:53 | 8.06.2020

Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил глава правительства страны Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.



«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин.

© «Вечерние ведомости»