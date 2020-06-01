Депутаты Госдумы разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

13:37 | 8.06.2020

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день, передает РИА Новости. При этом применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.



Авторы поясняют, что в России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.



Установление минимальной почасовой оплаты труда в России, по мнению авторов законопроекта, поможет увеличить доходы россиян в условиях пандемии, а также довести уровень оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

© «Вечерние ведомости»