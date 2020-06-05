Почти 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:23 | 6.06.2020

Фото: tass.ru

За последние сутки в Москве выявили 1 992 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 193 061 случай коронавируса.



- 42,3% — от 18 до 45 лет

- 34,6% — от 46 до 65 лет

- 10,2% — от 66 до 79 лет

- 5,5% — старше 80 лет

- 7,4% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»