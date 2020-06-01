В результате взрыва бытового газа в жилом доме на юге Москвы погиб человек

15:45 | 5.06.2020

В девятиэтажном жилом доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате последовавшего за ним пожара один человек погиб, еще одного удалось спасти. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м. Отмечается, что в МЧС сообщают только о пожаре.



Пожар случился по адресу улица Дорожная, дом 7, корпус 3, на четвертом этаже девятиэтажки. Сигнал о возгорании поступил в 12:25 в пятницу. В 12:45 пожар локализовали, в 12:54 открытое пламя было потушено.

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